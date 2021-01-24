Esenyurt'ta kısıtlamayı ihlal eden internet kafeye baskın: İçeriden 50 kişi çıktı

İstanbul Esenyurt'ta polis ekiplerinin bir internet kafeye yaptığı baskında koronavirüs tedbirlerinin ihlal edildiği ortaya çıktı. Yaklaşık 2 saat boyunca kapıyı açmamak için direnen internet kafe sahibinin işletmesinde 50 kişi oyun oynarken yakalandı. Tedbirlere uymayan kişilere cezası kesilirken işyeri de mühürlendi.

Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan ve içinde bir internet kafenin de yer aldığı iş merkezine giren çocukların uzun süre dışarı çıkmamasından şüphelenen polis ekipleri, işletmeyi kontrol etmek istedi.

İnternet kafenin kapısını çalan polis ekipleri, içeri girmek istedi fakat işletmenin sahibi kapıyı açmak istemedi. Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen kapının açılmaması üzerine savcılıktan izin alınarak olay yerine çilingir çağrıldı.

Çilingirin geldiğini duyan işletme sahibi daha fazla dayanamayarak kapıyı açmak zorunda kaldı. İçeri giren polis ekipleri, internet kafede yaşları 14 ile 19 arasında değişen yaklaşık 50 kişiyi oyun oynarken buldu.

Esenyurt'ta polis ekiplerinin bir internet kafeye yaptığı baskında koronavirüs tedbirlerinin ihlal edildiği ortaya çıktı. Yaklaşık 2 saat boyunca kapıyı açmamak için direnen internet kafe sahibinin işletmesinde 50 kişi oyun oynarken yakalandı https://t.co/ic3ml9G2RH pic.twitter.com/gCfajmq0VH — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 24, 2021

​Yapılan baskında oyun oynayan bazı çocuklar ise saklanmaya başladı. 2 çocuk, dolabın arkasına saklandı. Polis ekiplerinin yaptıkları aramalarda bulunan çocuklar tekrar yerlerine oturdu.

Polis ekipleri, işyerinin belgeleri kontrol edilirken, internet kafenin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Durumu fark eden polisler, olay yerine zabıta ekiplerini çağırarak dükkanı mühürletti.

Tedbirlere uymayan kişilere 3 bin 470 lira para cezası kesilirken, yaşı 15 yaşının altında olan çocuklar polis ekipleri tarafından ailelerine teslim edildi. İnternet kafe sahibine ise idari para cezası kesildi.