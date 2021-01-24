Yunan basını: Çeşme’de çalınan yatın Rus kaptanı Yunanistan’da tutuklandı

Yunanistan basını, ülkeye yatıyla yasa dışı giriş yapan bir Rusya vatandaşının tutuklandığını yazdı. Daha sonra yatın Türkiye’de çalınmış olduğu anlaşıldı.

Yunanistan’ın Proto Thema gazetesinin haberine göre bir gün önce Türkiye bayraklı bir yat Tinos adası yakınında karaya oturdu.

Yunan sahil güvenlik güçlerinin Ankara’daki Yunanistan Büyükelçiliği yetkilileri ile iletişime geçmesinin ardından söz konusu yatın 19 Ocak’ta Çeşme’de çalındığı ortaya çıktı.

Tinos adası polisi, yatın kaptanını Yunanistan’ı yasa dışı giriş yapmaktan tutukladı. Tutuklanan kişinin bilgileri paylaşılmadı. Ancak Proto Thema gazetesi bu kişinin 33 yaşında bir Rusya vatandaşı olduğunu yazdı.