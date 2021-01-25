'Boeing 737'ler yeniden uçmaya başlamaları için temize çekildi'

Adının karıştığı kazalar nedeniyle dünya çapında yere indirilen Boeing 737 Max uçaklarına yeniden uçuş izinleri verilirken, uzmanlar ise bunun erken bir adım olduğuna yönelik uyarılarda bulunuyor.

2 yıl önce Endonezya ve Etiyopya'da meydana gelen kazalarda 346 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından dünya çapında yere indirilen Boeing 737 Max'lara dünyanın çeşitli bölgelerinden ardı ardına uçuş izinleri gelmeye başladı.

Ancak BBC'de yer alan habere göre, söz konusu uçakların erkenden havalanması için temize çekildi.

Eski bir Boeing yöneticisi, Boeing 737'lerle ilgili endişelerin dinmediğine işaret ediyor.

Ed Pierson isimli yetkili, uçakların yeniden uçuşu için üretim ve elektrikle ilgili sorunların daha derin bir şekilde araştırılması gerektiğine işaret ederek, bu ileri tahkiklerin yapılmadığına işaret ediyor.