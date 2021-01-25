Gerard Butler'ı oynatıp 'Gerçek erkekler gerçek bira içer' mesajı veren reklam, Güney Afrika'da yasaklandı

Afrika'da üretilen Windhoek birasının reklamında aksiyon filmlerinin maço aktörü üzerinden "Gerard Butler gibi gerçek erkekler gerçek bira içer" imasında bulunulması, Güney Afrika'da cinsiyetçilik gerekçesiyle yasaklanmasına neden oldu.

Bir kuşağın maço aksiyon kahramanı olan ve yaklaşık 20 yıldır ağzına alkol koymayan İskoç aktör Gerard Butler, bir bira reklamında boy gösterince, kendini cinsiyetçilik kavgasının ortasında buldu. Kavga, Afrika üretimi Windhoek birasının reklamının Güney Afrika'da yasaklanmasıyla sonuçlandı.

Dünyanın en büyük alkollü içki üreticilerinin ortaklığıyla Namibya Bira Şirketi'nce üretilen Windhoek birasının reklamında oynatılan ünlü aktör üzerinden "Gerard Butler gibi gerçek erkekler gerçek bira içer" imasında bulunulması, tartışmaları beraberinde getirdi.

Uzun süre mücadele ettiği alkol bağımlılığından 2012'de kliniğe yatarak kurtulduğunu ve o zamandan beri alkol kullanmadığını söyleyen 51 yaşındaki Butler, buna rağmen tartışmalı bira reklamında gözükmeyi kabul etti.

WATCH: The Advertising Regulatory Board has banned a Windhoek Lager advert as it promotes toxic masculinity. In the advert, actor Gerard Butler reprimands a bar patron for requesting lime with his beer. https://t.co/2wIo48XHSU pic.twitter.com/cw1sqt1s6T — Cape {Town} Etc (@CapeTownEtc) January 22, 2021

Reklam barda buluşan temiz pak giyimli siyah ve beyaz bir grup erkeğin içinden en sarışın ve saftirik görünümlü olanın limonlu bira istemesi üzerine kamera barda sakallı ve deri ceket giymiş halde oturan ve Windhoek birası içen Butler'a odaklanıyor. Butler, kendisine hayretle bakan gençlere dönüp "Bu Windhoek birasıdır, yüzde 100 saf biradır, limona gerek yok" diyor. Maço erkeğin baskısıyla limonsuz birasını içen saftirik genç arkadaşlarının tezahüratları altında kendini çok iyi hissettiğini beyan ederken, 'Gerard baba' da seyircinin gözünün içine bakarak "Gerçek ol, Joe, gerçek ol" diyor.

Windhoek birasının reklam sunumunda da "Gerard Butler gibi gerçek kendin ol" gibi sloganlar kullanılıyor.

Gelen şikayetler üzerine RTÜK'ün bir benzeri olan Güney Afrika'daki Reklam Düzenleme Kurumu (ARB), Butler ile genç erkek arasındaki etkileşimin örtülü şekilde mesaj verdiğini, açıkça dile getirmeden 'gerçek erkekler gerçek bira içer' demeye getirdiğini, bunun reklamcılık açısından kabul edilemez olduğunu belirtti.

ARB "Reklamı özellikle tehlikeli kılan, tam da iletişimin söylenmemiş doğası, toplumsal cinsiyet klişesi, o kadar normal olarak gösteriliyor ki, açıklama bile gerektirmiyor" dedi.

Reklamın 'belirli şekilde davranmak zorunda olan erkek rolünün ve zorbalık şeklindeki erkek davranışının tahkim edilmesine hizmet ettiği, dolayısıyla zehirli erkeklik etiketi kapsamına girdiğini' söyleyen ARB, reklamı yasaklama kararını, 'insan onuru, eşitlik ve özgürlüğe dayalı açık ve demokratik bir toplumda makul ve gerekçelendirilebilir' olmadığı sürece 'cinsiyet rolü klişesini veya olumsuz cinsiyet tasvirini' yasaklayan kurala dayandırdı.

Windhoek'in sahibi pozisyonundaki Hollanda merkezli bira devi Heineken ise reklamın ana karakterinin alışkanlıktan limon istediğini, limonsuz Windhoek Lager'i tattığında takdir gösterdiğini, incinmiş ya da utanmış gibi tepki vermediği savunmasını yaptı.