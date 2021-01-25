Bitlis'te çatıdan düşen kar kütlesi 4 kişiyi yaraladı

Kentte bir süredir etkili olan yağışlar nedeniyle Nur Caddesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında biriken kar kütlesi, bazı vatandaşlar ile park halindeki araçların üzerine düştü.

Olayda hafif yaralanan 2'si çocuk 4 kişi ambulansla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, 3 araçta da hasar meydana geldi.

Olayı gören İsmail Bulan isimli vatandaş, “Az önce çarşı merkezinden geçtiğim sırada 5 katlı iş merkezinin çatısından kar düştü. 2’si çocuk 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Böyle olayların yaşanmaması için vatandaşlar çatılarını temizlesin” dedi.