Cips kokusunu 6 kilometre öteden alan obez papağan, bir yıllık diyetin ardından tekrar uçtu

İngiltere’de sahibiyle birlikte yaşayan yeşil bir Amazon papağanı olan Bud, bir yıllık diyetin ardından zayıflayarak tekrar uçmayı başardı. Altı kilometre öteden açılmış bir cips paketin kokusunu alabilen 22 yaşındaki kuşun bir yılda 200 gram verdiği ifade edildi.

NTV'nin haberine göre İngiltere’nin Norfolk bölgesinde yaşayan Bud isimli papağan diyete başladıktan sonra zayıfladı. Yeşil Amazon papağanı olan Bud’ın diyet yapmadan önce yaklaşık 620 gram ağırlığında olduğu ve bu nedenle uçamadığı belirtildi.

Bud'ın sahibi Chloe Shorten, 22 yaşındaki kuşun 6 kilometre ötedeki bir cipsin bile kokusunu alabildiğini ve çok sık yemek yediğini, bu nedenle evdeki tüm atıştırmalıkları yasakladığını söyledi. Shorten, 22 yaşındaki kuşun bir yıllık diyetin ardından 200 gram verdiğini ve tekrar uçabildiğini söyledi.

Shorten, "Papağanlar inanılmaz derecede zeki kuşlardır ve oldukça özel bir bakıma ihtiyaç duyarlar. Cip yemesi yasaklandıktan sonra, Bud'ın kilosu kısa sürede düştü. Neyse ki, şimdi çok daha mutlu. Hayatı seviyor ve tekrar uçabiliyor, onun evin içinde uçtuğunu görmek harika" dedi.

Bununla birlikte Shorten, papağan bakımı üstlenmenin gerçekten emek verilmesi gereken bir iş olduğunu ifade ederek, insanların onları sahiplenmeden önce iyi düşünmesi gerektiğini ifade ederdi.

Cips kokusunu 6 kilometre öteden alan obez papağan, bir yıllık diyetin ardından tekrar uçtuhttps://t.co/Aep8VnIi9z pic.twitter.com/AXFx3rzAYK — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 29, 2021

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