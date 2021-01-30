Rus koronavirüs aşısı Sputnik V Tunus’ta da tescil edildi

Tunus Sağlık Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, “Sputnik V aşısı, Tunus pazarında dağıtımına yönelik acil durum prosedürü kapsamında 1 yıllığına geçici olarak tescil edilmiştir” ifadesine yer verildi.

Tescil kararının, klinik test sonuçlarının değerlendirilmesi sonucu verildiği belirtildi.

Tunus, Afrika kıtasında Cezayir ve Gine’den sonra Sputnik V aşısını tescil eden üçüncü ülke oldu.

206 binden fazla vakanın görüldüğü Tunus’ta, 154 bin kişi iyileşirken Kovid-19 nedeniyle ölen kişi sayısı 6 bin 599.