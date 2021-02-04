Çin'de öğrencilerin derslere odaklanması için okullarda cep telefonu kullanımı yasaklandı

Çin Milli Eğitim Bakanlığı, ülkedeki okullarda öğrencilerin cep telefonu kullanımına yasak getiren bir yönerge yayınladı.

South China Morning Post'ta (SCMP) yer alan habere göre bakanlığın yayınladığı yönergede hem ilkokul hem de ortaokullar için geçerli olacak olan yasağın, internet ve oyun bağımlılığını ortadan kaldırmak ve öğrencilerin dikkatini ders çalışmaya odaklamasına yardımcı olmak için getirildiği ifade edildi. Bununla birlikte öğrencilerin okula telefon getirebilmek için okulun yazılı bir iznine ve ebeveyn onayına sahip olması gerektiği belirtildi.

Yönergede ayrıca söz konusu yasağın öğrencilerin fiziksel ve psikolojik gelişimini destekleme amacı taşıdığı kaydedildi.

Bununla birlikte bakanlık, öğretmenlerin cep telefonlarıyla ödev vermelerinin ya da son yıllarda popülerleşen bir uygulama olarak öğrencilerden ödevlerini cep telefonlarıyla tamamlamalarını istemelerinin de yasaklanacağını duyurdu.

Yönergede, okullara daha fazla ankesörlü telefon kurulması ve öğrencilerin cep telefonlarına itibar etmeden ebeveynleriyle konuşabilmelerinin başka yollarının bulunması talimatı verildi.

Çin'de 175 milyon internet kullanıcısı bulunuyor

Geçen yıl Çin İnternet Ağı Bilgi Merkezi (CNNIC) tarafından yayınlanan bir rapora göre, 2019'da Çin'de 175 milyon kişi internet kullanıcısı bulunuyor ve bunların yüzde 74'ü ise mobil cihaz sahibi.

Raporda, bu gruptaki cep telefonu kullanıcılarının cihazlarını çoğunlukla iş, müzik dinleme ve oyun oynama amaçlı kullandıklarının tespit edildiği belirtilmişti.

SCMP'ye konuşan Pekin Ulusal Gündüz Okulu'nun birinci şube müdürü Liu Yanping, yasağı eleştirerek 'herkese uyan tek beden' yaklaşımını benimsemenin akıllıca olmadığını söyledi.

'Onları internetten bu kadar kolay koparamazsınız'

Liu, ilkokul çağındaki çocukların öz disiplinden yoksun olmaları nedeniyle okula cep telefonu götürmelerinin yasaklanmasının kabul edilebilir olduğunu, fakat yaşça daha büyük öğrencilerin, ebeveynlerinin de onayıyla cihazlarıyla makul bir biçimde zaman geçirmelerine izin verilmesi gerektiğini savunarak "Dijital çağda onları internetten bu kadar kolay koparamazsınız" diye konuştu.

Görme sorunları ve oyun bağımlılığı sorunlarının üstesinden gelmek için de yetkililerin öğrencilerin ders yükünü azaltmaları gerektiğini, böylece öğrencilerin egzersiz yapmak için daha fazla boş zamanları olacağını söyleyen Liu, cep telefonlarının suçlu bulunacak birincil unsurlar olmadıklarını ifade etti.

Çin'in güneybatısındaki Chongqing'de bulunan bir eğitim düşünce kuruluşu olan Dett'in araştırmacılarından Wu Hong ise, SCMP'ye verdiği demeçte Liu'nun cep telefonu yasağının sorunlara gerçekçi bir çözüm olmadığı yönündeki düşüncesini yineledi.

'Yasak yerine çocuklara sanal ve gerçek dünyalar arasındaki fark anlatılmalı'

Wu, konuya ilişkin "Okullar yasaklamak yerine, çocuklara gerçek ve sanal dünyalar; iyi ve kötü arasındaki farkı anlatarak, onların oto-kontrol becerilerini geliştirmek için daha fazla zaman harcamalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Ancak bakanlığın talimatının geniş ölçüde destek bulduğu da görülüyor.

Thecover.cn tarafından Weibo'da yayınlanan bir ankette, 1900'den fazla katılımcının yüzde 54'ü öğrencilerin okula cep telefonu götürmesinin gereksiz olduğuna inandıklarını belirttiler. Bunun yanı sıra anketin katılımcılarının dörtte birinden fazlası, daha esnek bir politika talep ederken, yüzde 20'si de kampüste cep telefonlarına izin verilmesi gerektiği görüşünü bildirdi.

Cep telefonlarının okullarda yasaklanmasına yönelik tartışma sadece Çin ile sınırlı kalmıyor. 2018'de Fransa'da 15 yaşın altındaki çocukların okullarda cep telefonu kullanmasının yasaklandığı bir yasa yürürlüğe girmişti. Öte yandan Yunanistan'da da tüm anaokullarında, ilkokullarda ve ortaokullarda cep telefonu kullanımını yasaklanmıştı.