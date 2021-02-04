Kaya Çilingiroğlu'ndan maske uyarısında bulunan gazeteciye: Siz bana karışmayın

Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, kendisine maske uyarısında bulunan gazeteciye "Siz bana karışmayın" tepkisini gösterdi.

Hürriyet gazetesinden Deniz Boy'un haberine göre, spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, oğlu Hüseyin Kaya ile Bebek sahilinde yürüyüş yaparken objektife takıldı.

Maskesiz görüntülenen Çilingiroğlu, gazetecilere tepki göstererek "Fazla yaklaşmayın, mesafeyi koruyun" dedi.

Çilingiroğlu, "Bizim maskemiz var ve mesafeyi koruyoruz ama siz maske takmamışsınız" ifadesini kullanan muhabire de "Siz bana karışmayın" diye karşılık verdi.

Kaya Çilingiroğlu ve oğlu, maskesiz yürüyüş yaparken görüntülendi https://t.co/YN1fyw0NWf pic.twitter.com/f5KgfMFico — CNN TÜRK Renk (@cnnturkrenk) February 4, 2021

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