Hollanda'da polisin cinayet sandığı vakanın altından 'kardan adam' çıktı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da devriye gezen polisler 'yerde yatan cesedin' aslında bir kardan adam olduğunu anladı.

Amsterdam'ın en büyük parklarından Oosterpark'da devriye gezen polisler 'yerde yatan bir ceset' görmelerinin ardından araştırma yapmak için olay yerine gitti.

Ancak ürpertici görüntüye daha yakından baktıklarında, 'yerde yatan kurbanın' aslında sırt üstü yatar şekilde yapılmış bir kardan adamdan ibaret olduğunu keşfettiler.

Amsterdam polisinin Facebook sayfasında paylaşılan fotoğraflar çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Afgelopen avond surveilleerde een auto van ons team door het Oosterpark, tot zij plots in de verte een persoon levenloos... Politie Amsterdam Oost Watergraafsmeer paylaştı: 10 Şubat 2021 Çarşamba