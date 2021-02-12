Pop prensesi için yarım zafer: İtirazı reddedilen baba Spears, şarkıcının mal varlığını bir şirketle birlikte yönetecek

Pop prensesinin babasının vesayetinden kurtulması için yürütülen 'Britney'yi Özgür Bırakın' (#FreeBritney) kampanyası, yargı sürecinde kısmi başarı elde etti.

1990'lar ve 2000'lerin başında 'pop müziğin prensesi' olarak anılan Britney Spears, 2007'de özel hayatındaki iniş çıkışların ardından 2008'de girdiği babasının vasiliğinden kurtulmaya çalışırken, yeni bir yargı kararı geldi.

Bir finans şirketinin şarkıcı için ortak vasi yapılması yönünde verdiği önceki kararını tasdik eden Los Angeles'daki mahkeme yargıcı Brenda Penny, baba Jamie Spears'ın kızının mali kaynakları ve yatırımları üzerinde tekrar tam kontrol sağlama talebini reddetti.

Şirketle birlikte çalışmak zorunda

Bu karar, baba Spears ile servet yönetim şirketi Bessemer Trust'ın artık Britney Spears'in mali kaynaklarını yönetme konusunda eşit güce sahip olacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla baba Spears, şarkıcının mal varlığına dair bütçe ve yatırım teklifleri oluşturmak için şirketle birlikte çalışacak.

ABD'de vasilik durumu kişinin kendi kararlarını veremeyeceği sonucuna ulaşıldığında görevlendirilen(ler)in onun hayatında maddi ve tıbbi süreçleri kontrol etmesi anlamına geliyor. Vasilik sistemi genelde yaşlılar ya da ciddi ruh sağlığı sorunu olan kişilere uygulanıyor. Şarkıcının vasiliği görevindeki(ler) de, Spears'in bütün tedavisi, tıbbi kayıtları, günlük hayatta görüştüğü insanlar, iş anlaşmalarını kontrol etme yetkisine sahip.

Babanın tam kontrolü koruma talebine ret

Akıl sağlığıyla ilgili endişeler nedeniyle bu sistem altına giren Britney Spears'in artık baba vesayetinden tamamen çıkmak için yaptığı başvuruyu kasımda reddeden Los Angeles'daki mahkeme yargıcı Penny, diğer yandan Bessemer Trust'ı eş vasi olarak atamıştı.

Bessemer'in müdahil olmasına ve yıllardır sahip olduğu tam kontrolün azaltılmasına karşı çıkan Jamie Spears'in itirazı dün yine Penny tarafından reddedildi. Bundan sonraki duruşma 17 Mart'ta yapılacak.

Britney tümden kurtuluş istiyor

Daha önce Britney Spears'in babasından korktuğunu ve mali kaynakları ile kariyerinin babası tarafından kontrol edilmesini istemediğini açıklamış olan avukatı Samuel D Ingham III, dün şarkıcının taleplerini teyit etti.

Spears davası, vesayet ihtilafına odaklanan yeni bir belgesel yayımlanmasının ardından tekrar spot ışıklarının altına alındı. Şarkıcının hayranları Britney'yi Özgür Bırakın' (#FreeBritney) kampanyasıyla meseleyi gündemde tutuyor.

Son canlı performansını 2 yıl önce veren 1981 doğumlu 'pop prensesi', babasının vesayetinden kurtulmadığı müddetçe şarkı söylememe kararından geri adım atmıyor.