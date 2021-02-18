Soyer'den 'Dünya Kediler Günü' paylaşımı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 'Dünya Kediler Günü' dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

'Dünya Kediler Günü' dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Halkın Kedisi'nin kendine uygun kap arayışını biraz geç fark edince olanlar oldu. Can dostlarımız ihmale gelmez. #DünyaKedilerGünü kutlu olsun" dedi.

'Halkın Kedisi'nin kendine uygun kap arayışını biraz geç fark edince olanlar oldu. Can dostlarımız ihmale gelmez. #DünyaKedilerGünü kutlu olsun. pic.twitter.com/1UyAceqsXg — Tunç Soyer (@tuncsoyer) February 17, 2021

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