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    İstanbul metrosunda bisiklet parkları

    İstanbul metrosuna bisiklet parkları kuruluyor

    © Fotoğraf : Sözcü
    Yaşam
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202102181043842587-istanbul-metrosuna-bisiklet-parklari-kuruluyor/

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'un metrolarında bisiklet parkı uygulaması başlattı. M5 Üsküdar-Çekmeköy Metrosu'nun Altunizade İstasyonu'nda pilot uygulaması başlayan çevre dostu projenin, bütün yoğun istasyonları kapsaması hedefleniyor.

    İstanbul genelinde 15 hat ve 185 istasyonda günde 3 milyona yakın yolcu taşıyan İBB iştiraki Metro İstanbul, İBB Ulaşım Daire Başkanlığı ile birlikte ulaşımda bisikleti devreye sokarak çevre dostu uygulamalara bir yenisini daha ekliyor.

    İlk olarak M5 Üsküdar-Çekmeköy Metrosu'nun Altunizade İstasyonu'nda her biri 10 bisiklet kapasiteli 5 kapalı park alanı oluşturuldu. Bisiklet parkı uygulaması, ücretsiz olarak İstanbulluların kullanımına sunuldu.

    Halihazırda İBB'ye ait açık havada yer alan bisiklet parklarının niteliğini ve güvenliğini yükselterek, park alanları bisikletli yolcular açısından kullanışlı hale getirmek amacıyla istasyon içinde yaya trafiğini etkilemeyecek bir alanda ve kameraların görüş alanında bulunan bir noktaya taşınıyor.
    © Fotoğraf : Sözcü
    Halihazırda İBB'ye ait açık havada yer alan bisiklet parklarının niteliğini ve güvenliğini yükselterek, park alanları bisikletli yolcular açısından kullanışlı hale getirmek amacıyla istasyon içinde yaya trafiğini etkilemeyecek bir alanda ve kameraların görüş alanında bulunan bir noktaya taşınıyor.

    Dünya metrolarındaki uygulamalar örnek alındı

    Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, tüm dünya metrolarında genel yaklaşımın bisikletleri metro girişine olabilecek en yakın yerde park edilmesi olduğunu söyledi.

    Özgür Soy, metro istasyonlarının her noktasının 9 bine yakın kamera aracılığıyla izlendiğine dikkat çekti:

    • “Metro ve tramvaylarda bisikletle seyahat etme saat aralıklarını genişlettik. Yolcularımız katlanabilir bisikletleriyle tüm gün, katlanmayan bisikletleriyle ise 07.00-09.00 ve 17.00-20.00 saatleri dışında bisikletleriyle ek ücret ödemeden seyahat edebiliyor.
    • Şimdi de metrodan inince ya da metroya binerken bisikletlerini park etme sorunu yaşamamaları için de bisiklet park yeri pilot uygulamasını başlatıyoruz.
    • İstasyonlarımıza park edilen bisikletler hava koşullarından etkilenmeyecek. Bisikletler ayrıca 7/24 kamera ile gözetilen bir alanda park edilmiş olacak.”
    ‘Öncelik bisikletin toplu ulaşıma entegrasyonu’

    İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan da bisikletin toplu ulaşıma entegrasyonunun öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirtti. Cihan, İstanbul'da bisikletin ulaşım amaçlı kullanımının artması amacıyla Bisiklet Şefliği kurduklarının altını çizerek, STK'lar ile diğer kurum ve kuruluşlarla bu alanda işbirliği yapmayı amaçladıklarını söyledi.

    Etiketler:
    Çekmeköy, Metro İstanbul, Üsküdar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Bisiklet
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