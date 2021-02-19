Doğduğu gün Erdoğan’la fotoğrafı olan sporcu: Bir daha yan yana gelebilir miyiz diye düşünüyordum, hayalim gerçek oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2003 yılında açılışını yaptığı hastanede kucağına aldığı yeni doğan Selen Gülel, 18 yıl sonra Erdoğan'ın karşısına modern pentatlonda dünya üçüncüsü milli sporcu olarak çıktı. Gülel “Bebeklik fotoğrafımı gördüğümde 'Bir daha yan yana gelebilir miyiz?' diye düşünüyordum. O hayal gerçek oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'nda sporcularla bir araya geldi. Erdoğan'ın, Rize’de 2003 yılında Başbakan olduğu dönemde açılışını yaptığı hastanede kucağına aldığı yeni doğan Selen Gülel de 18 yıl sonra karşısına modern pentatlonda Türkiye birincisi ve dünya üçüncüsü milli sporcu olarak çıktı. Erdoğan’ın o yıllarda kucağına aldığı Selen bebekle çekilmiş fotoğraf karesi törene damga vurdu.

‘Her zaman bir daha yan yana gelebilir miyiz diye düşünüyordum’

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile törende yaşananları anlatan Selen, “Cumhurbaşkanı ile bebeklik fotoğrafımı gördüğümde her zaman bir daha yan yana gelebilir miyiz diye düşünüyordum. O hayal gerçek oldu. Cumhurbaşkanımız fotoğrafı gördüğünde çok şaşırdı. ‘Bu sen misin?’ diye sordu. ‘Daha önce fotoğrafı neden ulaştırmadınız’ dedi. Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na sporcumuzla irtibatı kesmeyelim dedi. Unutulmayacak çok güzel bir gün yaşadım” dedi.