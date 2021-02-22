Gates: 2030'a kadar sıfır karbon emisyonuna ulaşma çabası gerçek dışı

Bill Gates, iklim kriziyle ilgili yaptığı açıklamalarda, 2030 yılına kadar sıfır karbon emisyonu amacının 'tamamen gerçek dışı' olduğunu söyledi.

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, Pazar günü yaptığı açıklamada, 2030 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşma çabalarını 'tamamen gerçek dışı' bulmadığını söyledi.

'Fox News Sunday' programında konuşan Gates, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "2030 yılına kadar emisyonları ortadan kaldırabileceğimizi düşünmek tamamen gerçek dışı. Bu sorunun zor olduğunu görmemek, onunla ilgilenmenin zorluğunun bir parçası olacak" ifadelerini kullandı.

'Ekvatoral alanlar yaşanmaz hale gelecek'

Kötüleşen iklim sorunlarının diğer jeopolitik faktörleri de etkileyeceği konusunda uyarıda bulunan Gates, "İç savaş nedeniyle Suriye'den yaşanan göç, bir şekilde iklim bağlantılıydı. 10 kat daha fazla göç alacağız çünkü ekvatoral alanlar yaşanmaz hale gelecek, yaz aylarında tarım yapamayacak veya dışarı çıkamayacaksınız" açıklamasında bulundu.

Gates ayrıca, "Hepsi bir derece meselesi. 10 yıl daha beklersek, 20 yıl daha beklemekten -ya da siz 30 yıl bekleyin- daha iyi olur, çünkü sıcaklık sürekli artıyor" dedi.

Koronavirüs aşılarıyla ilgili de konuşan Gates, aşıların piyasaya sürülmesinin 'tünelin sonundaki ışığı gösterdiğini' söyledi ve lojistiğin doğru yapılması konusunda uyarılarda bulundu:

"Daha fazla okulu yeniden açacağımızı umuyorum, sonbahara kadar beklemekten kaçınmalıyız çünkü aşılama seviyesi çok yüksek olacak. Sonbahara kadar beklemekten kaçınmalıyız çünkü aşılama seviyesi çok yüksek olacak."