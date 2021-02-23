Millet Kütüphanesi'nin yapay zekalı robotu okuyuculara yardımcı olacak

TRT Haber'in bildirdiğine göre Millet Kütüphanesinin yeni üyesi robot, yapay zekası sayesinde yeteneklerini her gün biraz daha artırıyor.
Konuşabiliyor, top oynuyor, selam verildiğinde de karşılıksız bırakmıyor.
Kütüphane ziyaretçilerine yardımcı olacak
Yazılımın geliştirilmesi ile ileride kütüphane çalışanlarından farksız olacak.
Koridorlarda, salonlarda yürüyebilecek kitap almada ve yer bulmada okuyuculara yardımcı olacak
Millet Kütüphanesi Bilim ve Teknoloji Atölyeleri Koordinatörü Ayhan Bozkurt, "Robotik üzerine çalışan, mekadronik olabilir ya da yapay zeka çalışmaları üzerine yoğunlaşan, merakları olan öğrencileri ve araştırmacıları biz bu robotu incelemeleri için, burada kullanabilmeleri için bekliyoruz" dedi.
Robot için isim önerileri alınıyor
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin yeni maskotunun yeteneği çok, ama henüz bir ismi yok.
İsim önerileri sosyal medya hesaplarından alınmaya başlandı.
Robotumuzun adı için en çok önerilen 4 seçeneği derledik. Son bir anket ile adını belirliyoruz. En beğendiğin isme oy ver. ⤵️— Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi (@cb_kutuphane) February 23, 2021
Bozkurt, çok güzel isim önerileri olduğunu belirterek, "Oradaki isim önerilerine göre biz bir anket açacağız. O anket tekrar oylanacak ve ankete göre robotumuzun bir adı olacak" dedi.
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