Millet Kütüphanesi'nin yapay zekalı robotu okuyuculara yardımcı olacak

O, Millet Kütüphanesi’nin hem yeni çalışanı oldu hem de maskotu. Üstelik yapay zekasıyla sıradan bir robottan fazlası. Konuşabiliyor, top oynuyor, kendisini geliştiriyor. Henüz adı olmayan maskotun ismi anketle belirlenecek.

TRT Haber'in bildirdiğine göre Millet Kütüphanesinin yeni üyesi robot, yapay zekası sayesinde yeteneklerini her gün biraz daha artırıyor.

Konuşabiliyor, top oynuyor, selam verildiğinde de karşılıksız bırakmıyor.

Kütüphane ziyaretçilerine yardımcı olacak

Yazılımın geliştirilmesi ile ileride kütüphane çalışanlarından farksız olacak.

Koridorlarda, salonlarda yürüyebilecek kitap almada ve yer bulmada okuyuculara yardımcı olacak

Millet Kütüphanesi Bilim ve Teknoloji Atölyeleri Koordinatörü Ayhan Bozkurt, "Robotik üzerine çalışan, mekadronik olabilir ya da yapay zeka çalışmaları üzerine yoğunlaşan, merakları olan öğrencileri ve araştırmacıları biz bu robotu incelemeleri için, burada kullanabilmeleri için bekliyoruz" dedi.

Robot için isim önerileri alınıyor

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin yeni maskotunun yeteneği çok, ama henüz bir ismi yok.

İsim önerileri sosyal medya hesaplarından alınmaya başlandı.

Robotumuzun adı için en çok önerilen 4 seçeneği derledik. Son bir anket ile adını belirliyoruz. En beğendiğin isme oy ver. ⤵️ — Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi (@cb_kutuphane) February 23, 2021

Bozkurt, çok güzel isim önerileri olduğunu belirterek, "Oradaki isim önerilerine göre biz bir anket açacağız. O anket tekrar oylanacak ve ankete göre robotumuzun bir adı olacak" dedi.