Hastalanan köpeğini sırtında veterinere götürdü

Ordu’nun İkizce ilçesine bağlı Düzpelit köyünde 9 yaşındaki Cemre Su Türköz, rahatsızlanan köpeğini sırtında taşıyıp, köye gelen veterinerin yanına götürdü. Cemre’yi sırtında köpekle görünce çok şaşırdığını anlatan Veteriner Hekim Ogün Öztürk, “Küçük bir çocuğun bunu düşünmesi ve karda yanıma gelmesi beni mutlu etti” dedi.