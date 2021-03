Fenerbahçe’nin kaçan golü sonrası Fazıl Say’ın tepkisi gündem oldu

Fazıl Say, Fenerbahçe'nin kaçırdığı pozisyona verdiği tepkiyle sosyal medyada gündem oldu.

Süper Lig'de 27. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği mücadelede sanatçı Fazıl Say büyük heyecan yaşadı.

Fenerbahçe taraftarı olan piyanist ve besteci Say, Fenerbahçe'nin kaçırdığı pozisyonu seyrederken eşi piyanist Ece Dağıstan Say tarafından kayda alındı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Ece Dağıstan Say videoyu paylaşırken, "Seni gerçekten seviyorum" ifadelerini kullandı.

Dün gece oynanan maçı Fenerbahçe Pelkas’ın attığı golle 1-0 kazanmıştı. Maç sonrası Fazıl Say, tweet atarak "Oh be. Bravo Fenerbahçe" demişti.