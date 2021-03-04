İngiltere'de bir kadının imitasyon diye aldığı saat, gerçek altın çıktı

Adının Andrea olduğu belirtilen kadın imitasyon saatlerini rehin dükkanında satmaya karar verdi. Yorkshire bölgesinde yaşayan ve makyaj uzmanı olan Andre,a Rolex markasının sahteleri olan 3 farklı imitasyon saati satmak için rehinci dükkanına gitti.

Andrea, 600 sterline (6 bin 223 TL) satmayı umduğu saatlerden birinin altından yapıldığını öğrendi. Dailymail'da yer alan habere göre Andrea “Bu konuda hiçbir fikrim yoktu. Sahte değil meğer altındanmış” dedi.

Saatin altın olduğunu fark eden rehinci dükkanının sahibi Dan Hatfield ise “Her ne kadar marka olarak imitasyon olsa da, bu gerçek altın. Bunun altın olduğunu direkt görebilirsiniz” diye konuştu.

Hatfield’in söz konusu saate 2 bin 700 sterlin (27 bin 968 TL) ödeyerek satın aldığı öğrenildi.