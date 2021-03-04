Payitaht Abdülhamid dizisi ekrana veda ediyor

TRT ekranlarında yayınlanan dizinin bu sezonun ardından ekranlara veda edeceği açıklandı. 155. bölümle birlikte ekrana veda edecek olan Payitaht Abdülhamid dizisi 4 yıldır yayındaydı.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, TRT 1'in ES Film imzalı dizisi Payitaht Abdülhamid bu sezon sonu ekrana veda edecek. Dört yıldır cuma akşamları ekranda olan dizinin 155. bölümüyle birlikte tamamlanması planlanıyor.

Bülent İnal'ın başrolünü oynadığı dizi haziran ayında ekran macerasını sonlandıracak. Belli bir hayran kitlesine sahip olan Payitaht Abdülhamid'in reytinglerinin bu sezon düştüğü bildirildi.