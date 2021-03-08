Kraliyeti ırkçılıkla suçlayan Meghan'a Serena'dan tam destek

Oprah Winfrey'a verdiği mülakatla Britanya kraliyetini sarsan Meghan Markle'a tenis şampiyonu arkadaşı tam destek verdi. Serena Williams "Cinsiyetçilik ve ırkçılık kurumlarını ve bizi küçültmek, yıkmak ve şeytanlaştırmak amacıyla kadınları ve renkli insanları karalamak için medyanın kullanılmasını birinci elden tanıyorum" dedi.

Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Prens Harry ile ABD'li eşi Meghan Markle'ın kraliyet ailesinin çalışan üyeleri olmaktan çıkmalarına koşut ABD'li talk şov yıldızı Oprah Winfrey'ye verdiği mülakatın artçıları sürüyor. Annesi Afro Amerikalı olan eski aktris Meghan'ın Kraliçe Elizabeth ile 'kurum' ya da 'şirket' diye nitelediği saray idaresi çarkları arasında ayrım güderek ikincisini ırkçılıkla suçlaması söyleşinin en çarpıcı yanını oluştururken, tenis yıldızı Serena Williams da tartışmaya müdahil oldu.

Kadın tenisine damgasını vurmasına rağmen ırkçı-cinsiyetçi muameleye maruz kaldığından sık sık yakınan Serena, düğününe de katıldığı arkadaşı Meghan'a destek verdi.

Siyah sporcu, hamileyken intiharı düşünme noktasına geldiğinde yardım alamadığını anlatan arkadaşının maruz kaldığı zalimliği ve çektiği ıstırabı anladığını belirtti.

23 Grand Slam şampiyonu, gerçekten asil olmanın ne anlama geldiğini Meghan'dan öğrendiğini dile getirdiği tweette şunları söyledi:

"Cinsiyetçilik ve ırkçılık kurumlarını ve bizi küçültmek, yıkmak ve şeytanlaştırmak amacıyla kadınları ve renkli insanları karalamak için medyanın kullanılmasını birinci elden tanıyorum."

"Kötü niyetli, temelsiz dedikodu ve tabloid gazeteciliğini kınamanın yükümlülüğümüz olduğunu kabul etmeliyiz."

"Sistematik baskı ve kurban konuma düşmenin akıl sağlığıyla ilgili sonuçları mahvedicidir, tecrit edicidir ve sıklıkla ölümcüldür."

Doğum arasından sonra kortlara geri dönen ve 24. şampiyonluk için uğraşan Serena, çiftin yazın kız çocuklarının dünyaya gelmesini bekledikleri açıklamasına atıfla 8 Mart mesajı da verdi:

"Meghan'ın kızının, benim kızımın ve sizin kızınızın saygıya dayalı bir toplumda yaşamasını istiyorum."