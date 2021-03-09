Polisten kaçan şüpheli, kağıt toplama çuvalına saklanırken yakalandı

Olay, saat 21.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki polis uygulama noktasında meydana geldi.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçtı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamacanın ardından ekipler, otomobili Çal Caddesi'nde park halinde buldu.

18 bin 500 TL ceza kesildi

Otomobilden inen sürücü N.C. kaldırım üzerindeki demire zincirlenmiş haldeki atık kağıt toplama çuvalı içinde saklanmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan kontrolde, 1.80 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği, drift attığı, 'Dur' ikazına uymadığı ve trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 18 bin 500 TL ceza verildi.

N.C. polis ekiplerinin cezai işlem uyguladığı sırada "Ağabey az ceza yazın. Ödeyecek gücüm yok. Çok yazarsanız ödeyemem" dedi.