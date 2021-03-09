Meghan'la barışmak isteyen babası: Herkes hata yapar, en azından Harry gibi çıplak oynaşıp Hitler kılığına girmedim

Prens Harry-Meghan Markle çiftinin Oprah'a verdiği röportajı dünya çapında milyonlar izlerken Meghan'ın namlı babası da ortaya çıktı. 'Melez' kızının bebeğin ten rengini sorgulayan kraliyet ailesi üyelerini ırkçılıkla suçlamasını abartılı bulan baba Markle, diğer yandan prens damadını topa tuttu.

Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Prens Harry ile ABD'li eşi Meghan Markle'ın talk şov yıldızı Oprah Winfrey'ye verdiği mülakattan kraliyete yönelik ırkçılık suçlamaları çıkarken, geline babasından itiraz geldi.

Annesi Afro Amerikalı olan eski aktris Meghan'ın görüşmediği beyaz babası, kızının ırkçılık iddiasıyla abarttığını, ne kraliyet ailesinin ne de Britanyalıların ırkçı olduğunu söyledi.

Thomas Markle, Meghan's father, tells ITV: "I don't think the British Royal Family are racist at all, I don't think the British are racist." pic.twitter.com/PmYGWCpzpg — The Recount (@therecount) March 9, 2021

ITV'ye konuşan Thomas Markle, çiftin Oprah'la iki saatlik söyleşisinde çok aşırıya kaçtığı yorumunu yaptı. Kızının ilk çocuğu Archie'yi beklerken kraliyet ailesinde 'ten renginin ne kadar koyu olabileceğiyle ilgili endişeler ve konuşmalar' olduğundan söz etmesini, Markle, "Kraliyet ailesinin bir üyesi bebeğin ten rengiyle ilgili ahmakça bir soru sormuş olabilir" diye değerlendirdi.

Meghan'ın en acımasız tenkitçilerinden olan gazeteci-sunucu Piers Morgan, ve artık Meksika'da yaşayan Emmy ödüllü eski görnüntü yönetmeniyle soru-cevap seansından istediğini aldı.

'I never played naked pool or dressed up like Hitler': Meghan's father Thomas takes swipe at 'snotty' Harry https://t.co/jwFSvEtHIn pic.twitter.com/o7rgBQRYjP — Daily Mail Online (@MailOnline) March 9, 2021

Meghan'ın para karşılığı poz ve röportaj verip tartışma yarattığı için görüşmediği 76 yaşındaki baba, kızı ve prens damadını "Oprah'a anlattıkları hikayelerle aşırıya kaçtılar, Kraliçe ile Philip'in yaşını düşünerek beklemeliydiler" diye eleştirdi.

2. Elizabeth 94. yaşını sürerken, 99 yaşındaki eşi Prens Philip kısa süre önce kalp ameliyatı geçirmesinin ardından hastanede tedavi görmeye devam ediyor.

Meghan ile Harry'nin kraliyet ailesinin bir üyesinin bebeğin ten renginin ne kadar koyu olacağını sorduğuna dair anlatısını önemsemeyen Markle, "Bebeğin rengi, ne kadar koyu olacağıyla ilgili tüm bu mesele, saçmalığın dik alası. Tahminim ve umudum bunun herhangi birinin ahmakça sorusundan ibaret olması. Britanya kraliyet ailesinin ırkçı olduğunu sanmıyorum" dedi.

Thomas Markle actually allowed himself to be filmed watching Oprah. Is there nothing he will do for money? Embarrassing #GMB pic.twitter.com/z7WBmii4wQ — Jules (@Go1dfinch) March 9, 2021

İkinci evliliğini Aralık 1979'da siyah Doria Ragland ile yapıp 1987'de boşanan Markle, bu ilişkiden dünyaya gelen aktris okızı Meghan hakkında "Ben olmasam bir hiçti, düşes olduysa benim sayemde" gibi atıp tutmalarıyla da tanınıyor.

Markle, paparazzilere para karşılığı mizansen fotoğraflar çektirdiğinin ortaya çıkmasının ardından kalp ameliyatı gerekçesiyle kızının 2018'deki düğününe katılmamıştı.

Düğün öncesi hastanede stent takılmış halde yatarken Harry'nin kendisini arayıp "Beni dinleseydin bunlar başına gelmezdi" demesini kibirlilik ve küstahlık addettiğini aktaran kayınpeder, telefonu suratına kapattığını, o zamandan beri de konuşmadıklarını belirtti.

This is BLACKMAIL



Thomas Markle’s threat to continue to go to the press every 30 days - after having sold her letter previously



He’s clearly not well & ITV’s commitment to mental health takes another hit following Piers Morgan’s comments on #Meghan



pic.twitter.com/LmzEHOsVCY — nazir afzal (@nazirafzal) March 9, 2021

Meghan'ın 5 aylık hamileyken intiharı düşündüğünü ve kraliyet ailesinden yardım göremediğini anlatmasından üzüntüsünü dile getiren babası "Psikolojik sorunları olduğunu bilseydim onun yanında olurdum" dedi. Kızının kocasına bile açılamamış olmasını sorgulaması üzerine Meghan'ın derdini Harry'yle paylaştığının hatırlatılması karşısında damadını "Anlaşılan yeterince destek olamamış" diye yerdi.

Meghan Markle’s dad said ‘we all make mistakes’ but ‘at least I’ve never played naked pool and dressed like Hitler’ while apologising to his daughter for his behaviour. https://t.co/arAj90At4E — Metro (@MetroUK) March 9, 2021

Sussex Düşesi'ne ABD'li bir ailesi hiç yokmuş gibi yaşadığı siteminde bulunan Markle, oysa gerçekte ulaşabileceği başka kimsesi olmadığını savundu.

Kendisini yüzüstü bıraksa da hala kızını sevdiğini vurgulayan baba, "Ölsem umurlarında değil" diye mızmızlanıp, geçen yıl kraliyet ailesinin çalışan üyeleri statüsünden çıkıp Kaliforniya'da yeni bir hayat kuran ikinci çocuğuna hamile Meghan, Harry ve torunu Archie'yi görmek istediğini belirtti.

"Hepimiz hata yaparız" diyen Markle, damadına bir salvo daha savurdu: "Ama ben hiç Harry'nin yaptığı gibi çıplak bilardo oynamadım ya da Hitler kılığına girmedim."

Meghan'a gönlünü kaptırana dek fırtınalı bir hayatı olan 1984 doğumlu Harry, 2004 yılında bir partide Nazi üniforması giymiş halde eğlenirken, 2012'de Las Vegas tatilinde kadınlarla çıplak bilardo oynayıp tensel yakınlaşmalara girerken görüntülenmişti.