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    Dijital eserin jpg dosyası 69 milyon dolara satıldı

    Dijital eserin jpg dosyası 69 milyon dolara satıldı: Kripto para, ilk kez bir açık artırmada kullanıldı

    © REUTERS
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    Beeple olarak bilinen dijital artist Mike Winkelmann tarafından 5 bin günde yapılan çizimlerden oluşturulan 'Everydays: The First 5000 Days' isimli dijital sanat eseri , Perşembe günü Londra'da bulunan Christie's Müzayede Evi'nde 69.3 milyon dolara satıldı. Eser, şimdiye kadar en yüksek fiyata satılan dijital sanat eseri oldu.

    Jpg dosyası halinde satışa sunulan Mike Winkelmann imzalı dijital eserin, Londra'daki Christie's Müzayede Evi'nde 69.3 milyon dolara satıldığı duyuruldu. 

    'Everydays: The First 5000 Days' isimli eser şimdiye kadar en yüksek fiyata satılan dijital sanat eseri oldu. Bu satışla birlikte Beeple adıyla tanınan Winkelmann'ın 'yaşayan en değerli üç sanatçı' arasına girdiği belirtildi.

    Yapımı 5 bin günden fazla sürdü

    Yapımı 13 yıl süren eser, Beeple ismiyle tanınan dijital artist Winkelmann'ın 1 Mayıs 2007'den 7 Ocak 2021'e kadar her gün çizdiği dijital görüntülerden oluşuyor.

    ​Christie's Müzayede Evi'nin yaptığı açıklamada eser, "Güncel olaylar hakkında kişisel yorumlar içeren fantastik, grotesk ve absürt resimlerden oluşuyor" şeklinde tanımlandı.

    Güney Karolina'da yaşayan grafik tasarımcı Winkelmann, müzayede evinde yaptığı açıklamada "Şimdi kendimi politik bir karikatüristmişim gibi görüyorum" dedi. Winkelmann, "Eskiz kullanmak yerine, güncel olaylar hakkında gerçek zamanlı yorum yapmak adına en gelişmiş teknoloji olan 3D araçları kullanıyorum" ifadelerini kullandı.

    ABD’de 10 saniyelik video 6.6 milyon dolara satıldı
    © REUTERS
    ABD’de 10 saniyelik video 6.6 milyon dolara satıldı
    Blockchain teknolojisiyle korunuyor

    NFT adı verilen teknoloji, sanal dosyalar için bir 'özgünlük (satın alım) sertifikası' olarak sunuluyor. Girişimci kişiye verilen bu sertifikayla sanal eşya üzerindeki sahiplik kamuya açık bir şekilde doğrulanıyor ve 'blokchain' olarak bilinen ağda saklanıyor. Bu teknoloji, eşya üzerinde değişiklik yapma hakkını da sadece sahibine tanımakta.

    Christie's Müzayede Evi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, eserin kripto para birimi ile satıldığı ve bunun bir ilk olduğunu belirtildi. 

    Öte yandan NFT kullanılarak kripto para ile satış işlemi geçekleştirilen eserin, kripto para gibi değerli verilerin saklandığı blockchain teknolojisi ile kayıt altına alındığı da bildirildi. Eser hakıındaki bilgiler de eseri satın alan ve ismi açıklanmayan kişiye aktarıldı.

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    Etiketler:
    Christie's Müzayede Evi, NFT, Kripto para, Satış, Açık artırma, dijital eser
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    Arkadaşlarıyla birlikte hobi olarak sportif olta balıkçılığı yaptığını belirten Fatih Yayar, “Keban ilçesi Fırat Nehri'ne ekip halinde gittik. Ava başladık. Başladıktan 1 saat sonraydı. Gördüğümüz balığı aslında beklemiyorduk. Çünkü o bölgede çıkabilecek en büyük balık olarak beklentilerimiz 5-6 kilo civarındaydı. Yarım saat uğraş sonucunda çıkarabildik” dedi.
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