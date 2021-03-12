EMA: AstraZeneca aşısının yan etkilerine şiddetli alerji de eklenmeli

İngiltere'de Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının, kan pıhtılaşmasına neden olduğu şüphesiyle AB ülkelerinde kullanımı askıya alınmıştı. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından yapılan açıklamada, aşının yan etkilerine şiddetli alerjik reaksiyonların da eklenmesi gerektiği belirtildi.
Öte yandan EMA, anafilaksi ve diğer şiddetli alerjik reaksiyonların aşılarla çok nadiren ortaya çıkabilen bir yan etki olduğunu kaydetti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulması için bir neden olmadığını ifade ederek, aşının kan pıhtılaşmasına neden olduğuna dair bir kanıt olmadığı için aşının kullanımının durdurulmaması gerektiğini belirtti.
AB'de Oxford-AstraZeneca aşısı ile aşılanan 3 milyondan fazla kişide 22 kan pıhtısı vakası rapor edilmesi üzerine şu ana kadar toplamda 10 ülke aşının kullanımını durdurduğunu açıklamıştı. Aynı zamanda Tayland ve Bulgaristan da Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını durdurduğunu açıklamıştı.
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