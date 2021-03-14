Arnavutköy'de 'kırmızı dere' tedirginliği

Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde fabrikalar bölgesindeki dereden akan su kırmızıya büründü. 2 gündür derenin renginin kırmızıya döndüğü Hadımköy'de, çevre sakinleri endişeye kapıldı. Dereye karışan kimyasalın fabrikalardan birinden bırakıldığı iddia eden vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Derenin ara sıra mavi aktığını, son iki gündür de deredeki suyun renginin kırmızıya döndüğünü söyleyen bir çevre sakini tedirgin olduğunu ifade etti. Dereye bir fabrika tarafından izinsiz boşaltım yapılmış olabileceğini iddia eden çevre sakinleri, derenin yakınında yerleşim yeri ve onlarca fabrikanın bulunduğuna dikkat çektiler.