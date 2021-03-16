Radyocu Hazım Özsu'nun katili: Programını beğenmediğim için öldürdüm

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde radyo programcılığı yapan Hazım Özsu, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan Özsu'nun katili Halil N. ilk ifadesinde, "Hazım Özsu, pandemi sürecinde program sunan N.K. arkadaşı ile birlikte yaptıkları radyo programını beğenmiyordum. Birkaç yanlış terimlerini duyunca radyoyu arayıp ikaz ettim. Ancak beni dikkate almayıp tekrarladılar'' dedi.

Katil zanlısı ifadesine şu sözlerle devam etti:

"Daha sonra ev adresini öğrendim. Gözüm dönmüştü, zile basarak akrabalarına Hazım Özsü’nun arkadaşı olduğumu ve kapıya inmesini söyledim. Özsü, aşağıya indiğinde, ’Artık sesini kısıyorum’ diyerek belimden çıkardığım tabanca ile boğazına ateş ettim. Amacım ayağından vurmaktı, ancak bir anlık boşlukla silah boğazına hizalanarak ateş aldı. Pişmanım.’’

Şüpheli Halil N.’nin daha önceden taksirle adam yaralamaktan suç kaydının bulunduğu belirtildi.