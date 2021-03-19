UFC Başkanı: Nurmagomedov, kariyerini resmen sonlandırdı

UFC şampiyonu Nurmagomedov, resmen kariyerini sonlandırdı. UFC Başkanı Dana White, bu açıklamayı Twitter’dan yaptı.

29-0 it is.



He is 💯 officially retired. It was incredible to watch you work @TeamKhabib thank you for EVERYTHING and enjoy whatever is next my friend. pic.twitter.com/QeoSP12zw2 — danawhite (@danawhite) March 19, 2021

​White, “Kariyerini resmen sonlandırdı. Nasıl çalıştığını görmek inanılmazdı, her şey için teşekkürler, gelecekte yaşayacaklarının keyfini çıkar arkadaşım” ifadelerini kullandı.

Nurmagomedov da White ve UFC ekibine kendini kanıtlama imkanı verdikleri için teşekkür etti.

Instagram hesabındaki açıklamasında Nurmagomedov, “Bu spor sayesinde hayatımı sonsuza dek değiştirdiniz. Dana, bana karşı yaklaşımını asla unutmayacağım, babam da unutmadı ve oğullarım da seni hatırlayacak” ifadelerini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)'in paylaştığı bir gönderi

Nurmagomedov, UFC hafif sıklet kemerini üçüncü kez korumak için 24 Ekim 2020’de Justin Gaethje ile karşı karşıya geldi ve rakibini ikinci rauntta teknik nakavtla yenerek 29. galibiyetini almıştı. Maçın ardından aktif kariyerini sonlandırdığını açıklayan Nurmagomedov, karma dövüş sanatlarında çıktığı 29 maçı da kazandı.