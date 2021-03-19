ABD'li aktör Armie Hammer'a tecavüz suçlaması

Birçok kadına cinsel içerikli mesajlar attığı ve bunların yamyamlık fantezileri içerdiği iddialarıyla gündemde olan ABD'li oyuncu Armie Hammer, bu kez tecavüz suçlamasıyla karşı karşıya.

'Call Me by Your Name' ve 'Rebecca' gibi filmlerle adını duyuran ABD'li oyuncu Armie Hammer'a yönelik yapılan cinsel şiddet ve taciz suçlamalarına bir yenisi daha eklendi.

Adını Effie olarak açıklayan 24 yaşındaki kadın, Hammer, Elizabeth Chambers ile evliyken kendisiyle Facebook'ta tanışarak 4 sene ilişki yaşadığını anlattı. Effie, Hammer'ın 4 sene önce kendisine Los Angelas'ta tecavüz ettiğini ve kaçmasına da izin vermediğini söyledi.

Effie, gazetecilere yaptığı açıklamada, "24 Nisan 2017'de Armie Hammer bana 4 saatten fazla tecavüz etti. Kafamı tekrar tekrar duvara vurup, yüzümü yaraladı" diye konuştu. Kadın ayrıca, Hammer'ı psikolojik, duygusal ve cinsel şiddet uygulamakla da suçladı.

Bu olayın ardından psikolojisinin bozulduğunu belirten Effie, intiharı düşünmeye başladığını ve daha önce konuşamadığı için büyük bir suçluluk duyduğunu belirtti.

Effie'nin avukatı Gloria Allred, olayla ilgili polise kanıt sunduklarını açıkladı.

Armie Hammer is being investigated by the LAPD following rape accusations, @THR reports.



🔗: https://t.co/u2Z17vUjtL pic.twitter.com/togZJrRyTq — Pop Crave (@PopCrave) March 18, 2021

'Çirkin iddialar'

Hammer'ın avukatı Andrew Brettler ise kadının müvekkiliyle yazışmalarının "çirkin iddialarını zayıflattığını ve yalanladığını" söyledi. Brettler, ikilinin arasında geçen cinselliğin rızaya dayalı olduğunu ve önceden kararlaştırıldığını savundu.

Hammer hakkında daha önce de cinsel taciz ve yamyamlık suçlamaları yapılmıştı. Birçok kadın Hammer'dan cinsel içerikli mesajlar aldıklarını açıklamıştı. Eski kız arkadaşı olan Courtney Vucekovich ise "Kaburgalarımı kırıp mangal yapmak ve yemek istediğini söyledi. Kanın tadını çok seviyordu" demişti. Bütün bunların sonucunda da ünlü oyuncu, önceden anlaşması yapılan projelerden birer birer çıkarılmıştı.