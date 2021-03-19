WhatsApp ve Instagram’da bağlantı sorunu yaşanıyor.
İki uygulamaya da kullanıcılar giriş yapamıyor.
Instagram’a girmek isteyenler, “5xx Server Error” hatası alıyor.
Ayrıntılar geliyor...
Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp ve fotoğraf paylaşma uygulaması Instagram'a erişim sorunu yaşanıyor.
WhatsApp ve Instagram’da bağlantı sorunu yaşanıyor.
İki uygulamaya da kullanıcılar giriş yapamıyor.
Instagram’a girmek isteyenler, “5xx Server Error” hatası alıyor.
Ayrıntılar geliyor...
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