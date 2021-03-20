Moskova’da bir kedi dağıtım paneline girdi: Evler internet ve kablolu televizyonsuz kaldı

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir kedi, dağıtım paneline girmesi neticesinde bina sakinlerini internet ve kablolu televizyonsuz bıraktı.

Moskova’da bir kedi bir binadaki dağıtım paneline sıkıştı. Bina sakinleri kedinin zarar görmemesi için panelin elektriğini kesti. Ancak huysuzlanan kediyi dışarı çıkarmayı başaramadıklarından, kurtarma ekipleri devreye girdi. Binaya gelen bir ekip özel bir operasyonla kediyi kurtardı.

Daha sonra, birkaç gündür binada saklanan kedinin sahibi ortaya çıktı.

Bina sakinlerini internet ve kablolu televizyondan mahrum bırakan kedi böylelikle evine dönebildi.