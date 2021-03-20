Fenomen olan 'kadın motorcu', 50 yaşındaki bir erkek çıktı

Viral olmasına rağmen motorcunun kimliği hâlâ gizemini koruyordu. Ancak 11 Şubat’ta motorcunun paylaştığı fotoğraftaki bir detay dikkat çekti. Motosikletin arkadan çekildiği fotoğraf iyice yakınlaştırıldığında, aracın aynasında fotoğrafı çeken kişinin yansıması görünüyordu ve bu kişi orta yaşlı bir erkekti.
エーッ3XV9⁉️マジ(⑉• •⑉)♡— 宗谷の蒼氷 (@azusagakuyuki) February 11, 2021
仕上げ前のランプ類合わせ
今日はアンプ上げと配線流しで1日終わっちゃった😭
でも見てください こんなになっちゃいました(⸜( * ॑꒳ ॑* )⸝)
夜はちょっと恥ずかしいかも
(∩＼＼ω＼＼∩)ｶｧｧ… pic.twitter.com/bexYu47gxY
Milliyet'te yer alan habere göre; Japonya’daki bir magazin programı olayın peşini bırakmadı. Program sunucusu, canlı yayında sürücüyü takip ederek yanına yaklaşıp kaskını çıkarmasını istedi. Sürücünün kaskını çıkarmasıyla programdaki herkes şaşkına döndü. Adının Zonggu olduğu öğrenilen motorcu, FaceApp adlı fotoğraf düzenleme ve yüz değiştirme programı kullandığını söyledi.
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