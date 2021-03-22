Rusya’da sirk gösterisi sırasında filler kavga etti

Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da sirkte yapılan bir gösteri sırasında bir fil diğerine saldırarak sahne çitinin üzerine devirdi. Olayda yaralanan olmadı.

Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da bugün sıra dışı bir olay yaşandı. Sirkte düzenlenen gündüz gösterisi sırasında sahneye çıkan iki filden biri diğerine saldırdı ve sahne çitinin üzerine devirdi.

Sirkten bir yetkilinin Sputnik’e aktardığına göre gündüz gösterisi sırasında sahneye çıkan iki filden biri diğerine saldırdı ve sahne çitinin üzerine devirdi. Yetkili, eğitimcilerin filleri birbirilerinden ayırdıklarını, olayda yaralanan olmadığını belirtti.

Diğer yandan kavganın görüntülendiği videoda fillerden birinin diğerini iterek sahne çitinin üzerine devirdiği, yakındaki seyircilerin korku ile oturdukları yerleri terk ettikleri görülüyor.

Olayın ‘Fillerin Şovu ve Sirkin Büyüsü’ adlı gösteri sırasında yaşandığı öğrenildi. Sirkin sitesinde, gün içinde planlanan diğer gösterilerin ‘teknik nedenlerden dolayı’ yapılmayacağı ifade edildi.