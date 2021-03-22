İstanbul'da işyeri baskını: Olay yerine gelen polislere 'Kafama sık' diye bağırdı

İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen olayda, aralarında husumet olan iki grup arasında yaşanan gerilim kavgaya dönüştü ve taraflardan biri karşı tarafın iş yerini bastı.
Saldırganların arasında kalan polis ekipleri, havaya silah sıkarak şahısları dağıtmak istedi.
Polisin üzerine yürüdü
Polisin havaya ateş açmasına sinirlenen şahıslardan bir tanesi "Kafama sık" diyerek polisin üzerine yürüdü. Takviye polis ekiplerinin gelmesiyle şahıslar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin çalışmaları sonuncu olaya karışan şahıslar tek tek tespit edilerek gözaltına alındı.
Saldırganlar hakkında, polis ekiplerine mukavemet, mala zarar verme, sokağa çıkma yasağının ihlali suçlarından işlem yapıldı.
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