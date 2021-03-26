Rus bilim insanı, aşılamadan sonra koronavirüse yakalanma olasılığını değerlendirdi

Gintsburg, Sputnik V aşısının iki dozdan oluştuğunu ve 21 gün arayla yapıldığını anımsatarak, “Bir kişi, ancak ikinci dozu yaptıktan 3 hafta sonra koronavirüse karşı korumaya sahip olduğu kabul edilebilir. Hastalığa karşı bağışıklık bu süre içinde oluşuyor” ifadesini kullandı.

Rus bilim insanı, “Gözlemlerimiz, gençlerde bağışıklığın genel olarak daha hızlı oluştuğunu gösteriyor. Yaşlılarda, özellikle 60 yaş üstü olanlarda, bu daha fazla zaman alabilir” dedi.