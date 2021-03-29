Gamze Özçelik'ten İstanbul Sözleşmesi cevabı: 'Allah'a iman ettim sadece ve sadece o yaşatır ve öldürür ve diriltir'

Eski manken ve oyuncu Gamze Özçelik'in sosyal medyada kendisine yöneltilen İstanbul Sözleşmesi ile ilgili sorulara 'Allah'a iman ettim sadece ve sadece o yaşatır ve öldürür ve diriltir' şeklinde yanıt verdiği iddia edildi.

Sabah gazetesinden Ceyda Taylan'ın haberine göre, Gamze Özçelik sosyal medyada kendisine yöneltiken İstanbul Sözleşmesi sorularına "İstanbul sözleşmesi yaşatır bu konuda niye paylaşım yapmıyorsunuz? diyenler var. Ben Allah'a iman ettim sadece ve sadece o yaşatır ve öldürür ve diriltir" cevabını verdi.

Gamze Özçelik oyunculuğu bıraktıktan sonra Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu olarak kendini yardım işlerine adamıştı.