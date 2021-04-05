Tartıştığını kocasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Muğla'da yaşayan bir kadın, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşini göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Muğla'nın Dalaman ilçesindeki bir entegre tesis firmasında işçi olarak çalışan Melisa K., ile oto tamircisi eşi Burhan K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine genç kadın mutfaktan aldığı ekmek bıçağını eşinin göğsüne sapladı. Melisa K.'nın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Burhan K. kurtarılamadı. Olayın ardından, gözaltına alınan Melisa K.'nın emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.