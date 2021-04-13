Papağanı, can dostu oldu: 'Beni kıskandığı zamanlar oluyor, eskiden maçlara bile giderdik'

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Ahmet Kıvılcım, papağanının can dostu haline geldiğini söyledi. Eskiden birlikte futbol maçlarına gittiklerini anlatan Kıvılcım, "Sürekli benimle olmak istiyor. Bazen beni kıskandığı zamanlar bile oluyor" dedi.

Pamukkale'deki Antik Havuz'da cankurtaran olarak görev yapan Ahmet Kıvılcım, 6 yıl önce yakınını ziyaret için gittiği Antalya'dan satın aldığı papağanına 'Sultan' ismini verdi. Kıvılcım, evinin çatısında kırmızı renk papağanı için özel oda hazırladı. 'Sultan' ile bakımını aksatmayarak, düzenli olarak ilgilenen Kıvılcım arasında zamanla dostluk başladı.

Kıvılcım, Brezilya cinsi papağanı 'Sultan'ı ailenin bir ferdi gibi gördüklerini söyledi. 'Sultan'ı çok sevdiğini belirten Kıvılcım, "Onunla 6 yıldır ayrılmadık. Pamukkale'nin ve Denizli'nin simgesi oldu; çünkü buraya gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor ve onunla fotoğraf çektiriyorlar. Çarşıya, pazara, alışveriş merkezine birlikte gidiyoruz. Onu yanımdan ayırmıyorum. İşe benimle geliyor, mesai boyunca kalıyor. Eskiden futbol maçlarına bile giderdik" dedi.

'Motosikletle gezintiye çıktığımız zaman çok mutlu oluyor'

'Sultan'ın çocuklarından farksız olduğunu dile getiren Kıvılcım, şöyle konuştu: