Papağanı, can dostu oldu: 'Beni kıskandığı zamanlar oluyor, eskiden maçlara bile giderdik'

Pamukkale'deki Antik Havuz'da cankurtaran olarak görev yapan Ahmet Kıvılcım, 6 yıl önce yakınını ziyaret için gittiği Antalya'dan satın aldığı papağanına 'Sultan' ismini verdi. Kıvılcım, evinin çatısında kırmızı renk papağanı için özel oda hazırladı. 'Sultan' ile bakımını aksatmayarak, düzenli olarak ilgilenen Kıvılcım arasında zamanla dostluk başladı.
Kıvılcım, Brezilya cinsi papağanı 'Sultan'ı ailenin bir ferdi gibi gördüklerini söyledi. 'Sultan'ı çok sevdiğini belirten Kıvılcım, "Onunla 6 yıldır ayrılmadık. Pamukkale'nin ve Denizli'nin simgesi oldu; çünkü buraya gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor ve onunla fotoğraf çektiriyorlar. Çarşıya, pazara, alışveriş merkezine birlikte gidiyoruz. Onu yanımdan ayırmıyorum. İşe benimle geliyor, mesai boyunca kalıyor. Eskiden futbol maçlarına bile giderdik" dedi.
'Motosikletle gezintiye çıktığımız zaman çok mutlu oluyor'
'Sultan'ın çocuklarından farksız olduğunu dile getiren Kıvılcım, şöyle konuştu:
- "Papağanımı evlatlarımdan ayırmıyorum. Benim için çocuklarımdan farksız. Ben ne yersem papağanıma da onu yediriyorum. Papağanımın en çok sevdiği şey, motosikletle gezmek. Motosikletle gezintiye çıktığımız zaman çok mutlu oluyor. Fıstık ve çekirdek yemeyi de çok sever. Birlikte yaşamaktan çok mutluyuz. 'Sultan' bana çok bağlı. Beni görmediği zamanlarda biraz hırçınlaşıyor. Beni görünce hemen sakinleşiyor. Bana çok güveniyor. Sürekli benimle olmak istiyor. Bazen beni kıskandığı zamanlar bile oluyor."
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