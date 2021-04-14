Sadakatsiz dizisi oyuncusu koronavirüse yakalandı

Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisinde 'Asya' ve 'Volkan'ın oğlu 'Ali'yi canlandıran Alp Akar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

Akar yaptığı paylaşımda "Kovid-19 pozitif olduğuma dair haberler ne yazık ki doğru. Bugün karantinanın 5. gününde evimde dinleniyorum, durumum iyi. Lütfen önlemlerini almayı ihmal etmeyin. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" ifadesini kullandı.