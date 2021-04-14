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    Mustafa Kemal Atatürk'ün güderi ceketi, Müzelik Eserler Müzayedesi

    Atatürk'ün güderi ceketi açık artırmaya çıkıyor: Başlangıç fiyatı 1 dolar

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    Mustafa Kemal Atatürk'ün güderi ceketi açık artırmaya çıkıyor. Ceketin geliri Türk Eğitim Vakfı'na bağışlanacak.

    125 adet eserden oluşan çok sayıda ünlü koleksiyoner ve sanatseverin katılacağı 'Müzelik Eserler Müzayedesi' 18 Nisan Pazar günü online olarak gerçekleştirilecek. Müzayedeyi düzenleyen firmanın kurucusu Hüseyin Kocabaş, müzelerde sergilenecek kadar önemli olan eserler arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ceketinin bütün eserlerden ayrı olduğunu söyledi.

    Müzayedenin öne çıkan eserleri arasında, Sultan Abdülaziz Han'ın altın pırlantalı murassa enfiye kutusu, 'Altın Çağ' Bavyera Saray Ressamı Jacobus Potma'ya ait 1683 tarihli başyapıtı 'Lectio Religio, Sultan 3. Selim Han'ın tahta çıktığı sene Mescid-i Nebevi için yaptırdığı Puşide-i Şerife de yer alıyor. Ayrıca padişahlara ve saraya yapılmış tablolar, Osmanlı hanedan ailesinden çıkmış sultanlara ait mücevher ve sorguçlar, tuğralı gümüşler ve saray erkânına ait askeri eserler de satışa çıkarılacak.

    Müzelik Eserler Müzayedesi: ‘Çok özel parçalar toparladık’

    Müzayedeyi düzenleyen firmanın kurucusu Hüseyin Kocabaş, satışa çıkarılacak eserler hakkında Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu:

    "Yaklaşık sezon başından beri hazırlandığımız bir müzayede. Çok özel parçalar toparladık. Müzelere layık tarzda parçalar ki zaten müzayedemizin adı, 'Müzelik Eserler Müzayedesi' son yıllarda muhtemelen bugüne kadar çıkmış en önemli eserleri beğeniye sunuyoruz bu müzayedede. Özellikle Türk-İslam eserleri ağırlıklı bir müzayede. Haneden ailesinden koleksiyonlarından çıkmış birçok eser, sultanların kullandıkları bazı eserler, Türk oryantalist resim sanatına ait önemli parçalar ve tabi ki hepsinden ayrılacak olan Atatürk'ün güderi ceketi var. Sultan Abdülaziz Han'ın altın murassa tabakası, Sultan 2. Abdülhamit Han'ın tabakası, Neslişah Sultan'ın murassa pırlantalı asa sapı, Mısır Prensi'nin köstekli saati gibi çok özel parçalar var. Bunların yanında Sultan 3. Selim Han'ın tahta çıktığı ilk sene Mescid-i Nebevi için yaptırmış olduğu Puşide-i Şerife beğeniye sunuluyor."
    Açık artırma tüm eserlerde 1 dolardan başlatılacak

    125 eserden oluşan ve ekspertiz değeri 15 milyon doların üzerinde olan koleksiyon teklif usulü ile satışa sunulacak.

    Eserler açık artırmada 1 dolar başlangıç fiyatı ile satışa çıkacak. Koleksiyoncular, özel müzeler ve yurtdışından birçok meraklı alıcının ilgi göstereceği müzayedede Sultan Abdülaziz Han'ın altın murassa tabakası 140 bin-160 bin, 110.92 Karat Uluslararası (GIA) Sertifikalı pırlanta 6 milyon-8 milyon dolar, Altın Çağ Ressamı Bavyera Saray Ressamı Jacobus Potma'ya ait 1683 Tarihli Başyapıt 300 bin -500 bin dolara arası alıcı bulması bekleniyor.

    Etiketler:
    Pak-Türk Eğitim Vakfı, Açık artırma, Müzayede, ceket, Mustafa Kemal Atatürk
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