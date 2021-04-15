Nihat Hatipoğlu: Kripto paradan uzak durmanızdan yanayım ama 'Haramdır' da demiyorum

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, kripto parayla ilgili yöneltilen bir soru üzerine "Doğrusu çok gönülden 'caizdir' diyemiyorum" ifadesini kullandı. Hatipoğlu, "Uzak durmanızdan yanayım ama 'haramdır' da demiyorum" diye konuştu.

Sosyal medya fenomeni Selçuk Büyük, ATV’de yayınlanan ‘Nihat Hatipoğlu ile İftar’ programında Nihat Hatipoğlu'na kripto parayala hacca gidilip gidilmeyeceğini sordu.

Bunun üzerine "Kripto para konusunda doğrusu çok gönülden 'caizdir' diyemiyorum. Borsada bir değer var, görüyorsunuz ele dokunur, fabrika var" diyen Hatipoğlu, şöyle devam etti:

"Borsada bir sakınca yok, ama kripto para, bitcoin benzeri şeyler konusunda gönülden bir şey diyemiyorum. Haram konusunda da bir şey diyemiyorum. En azından uzak durulması konusunda kanaatim var. Çünkü olmayan bir para var ortalıkta, mal var ortada , her şey internet üzerinden oynamaya devam ediyor. Uzak durmanızdan yanayım ama 'haramdır' da demiyorum."

Kripto para ile hacca ve umreye gitmek günah mı?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar#Ramazan #İftar pic.twitter.com/2rkHNJXnO3 — atv (@atvcomtr) April 14, 2021

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