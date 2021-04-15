Messi'nin imzalı 3 forması karşılığında Güney Amerikalı futbolculara 50 bin doz Kovid-19 aşısı gönderiliyor

Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin, bu yaz yapılacak Copa America turnuvası öncesinde tüm Güney Amerikalı futbolcuları aşılamak için Çin'den 50 bin doz Kovid-19 aşısının alınmasına önayak olacağı duyuruldu.

Arjantinli futbolcu Messi, Güney Amerikalı futbolcuların Copa America turnuvası öncesi aşılanması için Çinli ilaç firması ve aşı üreticisi Sinovac ile anlaştı.

Bu yaz gerçekleştirilecek turnuva öncesinde Messi, imzalı 3 Barselona formasını Sinovac firması yöneticilerine bağışladı. Formaları Twitter hesabından paylaşan Arjantinli eski futbolcu ve CONMEBOL (Güney Amerika Futbol Konfederasyonu) yetkilisi Gonzalo Belloso, "Sinovac yöneticileri, kendilerine imzalı üç forma gönderen Lionel Messi'ye hayranlıklarını dile getirdiler" ifadelerini kullandı.

Al anunciar las 50.000 dosis de vacuna para @CONMEBOL, quiero contarles que los directivos de @Sinovac manifestaron su admiración por Lionel Messi, quién con toda predisposición nos envió 3 camisetas para ellos. Así que el también es parte de este logro!!#Elfutbolsalvaalfutbol pic.twitter.com/E5gudJ1RR8 — Gonzalo Belloso (@GonzaloBelloso7) April 13, 2021

Uruguay Devlet Başkanı Pou aracı oldu

​Messi ile Sinovac arasındaki anlaşmaya Uruguay Devlet Başkanı Luis Lacalle Pou'nun aracılık ettiği belirtilirken, Uruguay'daki vaka sayılarındaki hızlı yükseliş ve aşı yetersizliği ülkede tartışmalara neden olmuş durumda.

Uruguay'ın Canelones kenti Belediye Başkanı Yamandu Orsi, “Başkan, Copa América için futbolcuları aşılamak yerine kendi ülkesinin nüfusuna aşı yapmayı düşünebilir. Şimdiye kadar şehir nüfusunun yalnızca yüzde 12.4'ü aşılandı” diyerek Başkan Pou'yu eleştirdi.

"50 bin aşının ilk partileri Arjantin Ligi'nin 26 erkek futbol takımına gidecek" Belloso ise "Tüm futbolcuların Copa America'dan önce aşılanmasını istiyoruz çünkü bu futbolcuların hepsi oyuna çağrılabilir" ifadelerini kullandı.

Önce aşının onaylanması gerekecek

Öte yandan güçlü bir kapanma dönemine girmeyi planlayanhükümetinin, Arjantinli futbolcuların aşılanması için öncegerekecek.

Aşı kıtlığı, 4 Nisan'dan bu yana yeni aşıların gelmediği Arjantin'de önemli bir sorun oluştururken, ülkede Brezilya varyantının da hızlı bir şekilde yayıldığı belirtiliyor.

Arjantin'in sosyalist siyasi partilerinden Frente de Izquierda'nın sözcüsü Myriam Bregman, Guardian'a yaptığı açıklamada, “Bölgenin içinde bulunduğu vahim durum göz önüne alındığında Copa America bir öncelik gibi görünmüyor" dedi.

Copa America, salgın nedeniyle 2020'deki turnuvanın iptal edilmesinin ardından bu yıl, 13 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında Arjantin ve Kolombiya ev sahipliğinde düzenlenecek.