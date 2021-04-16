Koronavirüsü atlatan oyuncu Seda Bakan: 6 aydır koku almıyorum

6 ay önce koronavirüse yakalanan Seda Bakan, hastalığı evinde atlatmış ve çocuğunu emzirdiği için ilaç kullanamamıştı. Hastalığı yenen Bakan, etkilerinin hala devam ettiğini söyledi.

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre, 6 ay önce koronavirüse yakalanıp, hastalığı atlatan oyuncu Seda Bakan hastalığın etkilerini halen yaşadığını söyledi. Bakan “6 ay geçmesine rağmen hâlâ koku alamıyorum. Çok can sıkıcı bir durum. Doktoruma başvuracağım artık” ifadelerini kullandı.