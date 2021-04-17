Çocuk oyunu görünümlü kumar uygulamasıyla Apple'ı kandırdılar

Uygulama geliştiricisi Kosta Eleftheriou, Appe Store'da bulunan 'Jungle Runner 2k21' adlı bir çocuk oyununun, aslında bir kumar uygulaması olduğunu keşfetti.

Türkiye'deki kullanıcılara yönelik olan uygulamanın, diğer bir dizi ülkede de kullanıldığı tespit edildi.

Jungle Runner 2k21, ilk bakışta kötü grafiklere ve oynayış pratiğine sahip bir çocuk oyunu olarak öne çıkıyor.

Eleftheriou'nun paylaştığı bilgiye göre, uygulama bünyesinde resmi kanallara takılmadan gerçek parayla kumar oynamak mümkün. Uygulamada gerçek parayla kumar oynamak ve bunun için yapılacak gereken ödemeler, Apple Store'un sunduğu ve zorunlu olan resmi yollardan geçmeyerek kripto paralarla yapılıyor.

But since the scammers are not using Apple’s IAP, and an online casino could just be a website, why are they even going through the App Store?



To take advantage of people’s misplaced trust due to Apple’s “Security! Privacy!” marketing.



In fact, this *is* just a web view! pic.twitter.com/LqKHpSOw74 — Kosta Eleftheriou (@keleftheriou) April 15, 2021

Ancak Eleftheriou'ya göre oyunda, diğer uyglamaların aksine para kazanmak mümkün değil; oyuna para yüklendiği bir durumda, kazanılması halinde hesaba para yatırılmıyor.

Eleftheriou, bu uygulamanın kullanıcılarının ya Türkiye'de ya da Türkiye VPN'i kullandığı notunu düşüyor.

Bu arada, gizli kumarhaneyi sadece Türkiye IP adresine sahip Apple Store kullanıcıların yanı sıra İtalya ve Kazakistanlı kullanıcılar da görebiliyor.

Eleftheriou, geliştiricinin uygulamayı tanıtmak için manipüle edilmiş resimler kullandığını da beliritiyor.

Örneğin, CNN Türk'ün çocuklar için yapılan oyuna ilgi gösterdiği yönünde görüntüler uygulamanın tanıtımında yer bulduğu görülüyor.

The developer uses shady ads to attract unsuspecting users, pretending the app was featured on CNN Turk. pic.twitter.com/zbuddS8Jrf — Kosta Eleftheriou (@keleftheriou) April 15, 2021

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