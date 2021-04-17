Çocuk parkındaki salıncağa dolanan atı itfaiye kurtardı

Balıkesir’in Edremit ilçesindeki çocuk parkında salıncaklara dolanan bir at itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Cennetayağı Mahallesi Toplum Sağlığı ve Sağlıklı Yaşam Merkezi yanındaki salıncakların bulunduğu parkta oyun oynamaya giden çocuklar, beşiklerde atın olduğunu görünce durumu durumu yakınlarına bildirdi.

İHA'da yer alan habere göre çevre sakinleri olduğu noktada mahsur kalan atı çıkarmak için itfaiyeden yardım istedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, sahipli olduğu sanılan atı beşiklerden kurtardı.

Atın beşiklere nasıl dolandığı anlaşılamadı.