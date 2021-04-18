Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada yoldan geçen iki kişi vuruldu

Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi'nde iki kişi arasında kavga çıktı. Kavgada tabancayla ateş açılması üzerine caddeden geçen Mehmet Ali Y. ile Ekrem G. yaralandı.

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelilerden birini gözaltına aldı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.