Arıların soktuğu kişi kalp krizinden hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Araplı ilçesinde yaşanan olayda, bir arkadaşının arılarının olduğu kovanlara bakmaya giden 60 yaşındaki Yaşar Erdoğan arıların saldırısına uğradı.
Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdoğan'a acil doktoru tarafından ilk müdahalenin yapılmasının ardından taburcu edilerek evine gönderildi.
Evinde tekrar fenalaşan Erdoğan'ın ambulans eve ulaşmadan evde yaşamını yitirdiği belirlendi. Doktorlar, Erdoğan’nın arı sokmasına bağlı kalp krizinden hayatını kaybettiğini iddia edildi.
Erdoğan, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne otopsi için gönderilirken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
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