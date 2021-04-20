Şeyma Subaşı: Başkalarının biletlerini alıp insanlara engel olmadık

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, sevgilisinin yeni bir uçuş koydurarak tüm koltukları satın aldığını belirterek "Yani başkalarının biletlerini alıp insanlara engel olmadık" dedi.

Bir süredir sevgilisi ve kızı Melisa'yla Bali'de tatil yapan Şeyma Subaşı, dün (19 Nisan 2021) Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin bir yolcu uçağının tüm biletlerini satın aldığını söylemişti. Subaşı, "Özel jet bulamadığı için uçaktaki bütün biletleri ayırmış, sadece bizim için" demişti.

Konunun sosyal medyada gündem olması sonrası yeni bir açıklama yapan Subaşı, "Bali’de bir adadan başka bir adaya geçecektik ama özel uçak bulamadık. Sevgilim de havayolu şirketiyle konuşarak yeni bir uçuş koydurup tüm koltukları satın aldı. Yani başkalarının biletlerini alıp insanlara engel olmadık" ifadesini kullandı.

Şeyma Subaşı, uçak kapatma eleştirilerine cevap verdi: “Bali’de bir adadan başka bir adaya geçecektik ama özel uçak bulamadık. Sevgilim de havayolu şirketiyle konuşarak yeni bir uçuş koydurup tüm koltukları satın aldı. Yani başkalarının biletlerini alıp insanlara engel olmadık.” pic.twitter.com/T3sfNgV7cX — Kadraj Magazin (@kadrajmagazin) April 20, 2021

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