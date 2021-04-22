Yaşlı kadına şiddet uygulayan bakıcıya 3 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı: Terlik silah sayıldı

Fatma Kantar’a terlik fırlatıp yaralayarak hakaret eden Özbek bakıcı Rano Rakhimova’ya 3 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ocak ayında sosyal medyaya düşen görüntülerde Özbek Rano Rakhimova, bakıcı olarak çalıştığı evde 89 yaşındaki Fatma Kantar’a terlik fırlatıp, küfür ediyordu. Yaşlı kadın ise pencereye çıkıp ‘burada beni dövüyorlar’ diyerek yardım istiyordu.

Fatma Kantar’ın, polise giderek şikayetçi olacağını ve ayağındaki yara izlerini göstereceğini söylemesi üzerine ise Rano Rakhimova, "Ne polisi ya, jandarmaya göster" diyerek dalga geçmişti.

Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre, görüntülerin yayınlanmasının ardından gözaltına alınan Rakhimova, ifadesinde, olay günü alkollü olduğunu, yaşlı kadınla şakalaştığını ve pişman olduğunu söyleyerek kendisini savunmuştu. Çıkarıldığı adliyede de 'basit yaralamadan' adli kontrolle ev hapsi verilerek serbest bırakılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede, Rakhimova’nın 'silahla kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.