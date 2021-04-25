Flash TV yayın hayatına geri dönüyor

2 sene önce ara veren Flash TV, yayın hayatına geri döneceğini duyurdu. Flash TV' nin sahibi iş insanı Ömer Göktuğ haberi doğruladı.

Göktuğ, Medyakoridoru'na yaptığı açıklamada, kanalın 'eğlence' formatında geri döneceğini ve Temmuz ayı içerisinde yayında olmayı planladıklarını belirtti. Edinilen bir bilgiye göre; kanalın genel müdürlüğü için gazeteci ve televizyon sunucusu Hakan Aygün'e teklif sunuldu. Aygün'ün bu teklife ne yanıt verdiği ise henüz açıklanmış değil.